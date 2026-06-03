fuori strada in scooter muore a 44 anni

Un uomo di 44 anni è morto in un incidente stradale mentre era in sella al suo scooter. L’incidente è avvenuto durante una giornata di sole, in una strada che percorreva normalmente. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dello scontro o sulle circostanze dell’incidente. La polizia sta indagando per chiarire l’accaduto.

Stava percorrendo la strada in sella al suo scooterone, in una mattinata di sole che doveva essere come tante altre. Poco dopo le dieci però, il suo viaggio su due ruote si è trasformato all’improvviso in una tragedia repentina e fatale, macchiando ancora una volta di sangue le strade della Valsamoggia: per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva via Palazzetto, in località Stiore, uscendo improvvisamente dalla carreggiata e finendo la sua corsa con un violento schianto all’interno di un fosso che costeggia la via. Un impatto tremendo e fatale, che ha spezzato per sempre la vita di Fidan Hamiti (nella foto), un uomo di 44 anni di origine macedone e residente nella vicina Bazzano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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