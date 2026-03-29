Leno esce fuori strada con la moto | muore giovane di 19 anni

Un giovane di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Leno. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista ha perso il controllo del veicolo uscendo dalla strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, tra cui un elicottero, ma nonostante i tentativi di rianimazione, le ferite riportate si sono rivelate fatali. La dinamica dell’incidente è sotto indagine.

Leno (Brescia), 29 marzo 2026 – Lo schianto in moto, l’arrivo disperato dei soccorsi tra cui l’ elisoccorso, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Un giovane di 19 anni è morto questo pomeriggio a Leno, nel bresciano. Il ragazzo ha perso la vita a causa di un incidente avvenuto in via Leonardo da Vinci, la strada bassa che collega il paese a Porzano. La dinamica dello schianto è al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto, ma sembra che il 19enne abbia perso il controllo della propria moto, uscendo di strada. Inutili i soccorsi (ambulanza, automedica e elisoccorso) che si sono precipitati sul posto, non potendo fare altro che constatare il decesso sul posto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Leno, esce fuori strada con la moto: muore giovane di 19 anni Articoli correlati Muore a 19 anni in un incidente. La Bmw finisce fuori strada, l’amica si salva per miracoloUn terribile schianto nel cuore della notte, un’auto che si accartoccia contro gli alberi e poi vola in una scarpata. Drammatico incidente nella notte: muore un ragazzo di 19 anni, ferita una giovane di 19 anniMORCIANO Tragedia nella notte a Morciano di Romagna, nel territorio della Valconca in provincia di Rimini, dove un ragazzo di 19 anni ha perso la...