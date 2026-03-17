Travolto da uno scooter muore a 50 anni mentre attraversa la strada

Stamattina sulla strada principale della Spezia, un uomo di 50 anni è stato investito da uno scooter mentre attraversava la strada. Immediatamente dopo l’incidente, le condizioni del pedone sono risultate molto gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare la vita dell’uomo. La dinamica dell’incidente è sotto indagine.

La Spezia, 17 marzo 2026 – Tragedia stamani, martedì 17 marzo, sul viale Italia dove un 50enne è morto dopo essere stato investito da uno scooter mentre attraversava la strada: dopo l'impatto le condizioni del pedone sono subito apparse gravissime. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di Spezia dove è deceduto poche ore dopo. In gravi condizioni anche il 52enne alla guida dello scooter. Sul posto per i soccorsi le ambulanze della Pubblica Assistenza e della Croce Rossa di Spezia . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Travolto da uno scooter, muore a 50 anni mentre attraversa la strada Articoli correlati Investita da un'auto mentre attraversa la strada: muore una donna di 86 anniDa una prima ricostruzione l'86enne è stata travolta, mentre attraversava la strada, da un veicolo che procedeva in direzione di piazza Ungheria. Tragico incidente a Poirino: investito da un ventenne mentre attraversa la strada, Pietro Cavaglià muore a 93 anniInvestito mentre attraversava la strada con il deambulatore e ricoverato per sei giorni all’ospedale Cto di Torino. Tutto quello che riguarda Travolto da uno scooter muore a 50 anni... Temi più discussi: Travolto sulle strisce da uno scooter che consegnava pizze; Scooter investe un anziano pedone a Merano; Cronaca. Ravenna, incidente a Borgo Faina: 19enne in sella a uno scooter travolto da un’auto sulla via Dismano; ALTO ADIGE.IT * CRONACA: TRAVOLTO SULLE STRISCE DA UNO SCOOTER CHE CONSEGNAVA PIZZE. Viene travolta da uno scooter guidato da un ragazzino di 14 anni nel Lecchese: morta la 47enne Eleonora GilardiLa scorsa domenica 15 marzo un 14enne ha perso il controllo dello scooter e investito una 47enne a Ello (Lecco) ... fanpage.it Travolto sulle strisce da uno scooter che consegnava pizzeUn uomo del posto è stato investito in via IV Novembre. Il 77enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale, ferito anche il giovane alla guida, un ragazzo di 17 anni ... altoadige.it Un uomo di 72 anni perde la vita in una ditta alimentare travolto da un muletto: soccorsi inutili, indagato l’operatore del mezzo - facebook.com facebook