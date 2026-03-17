Travolto da uno scooter muore a 50 anni mentre attraversa la strada

Da lanazione.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina sulla strada principale della Spezia, un uomo di 50 anni è stato investito da uno scooter mentre attraversava la strada. Immediatamente dopo l’incidente, le condizioni del pedone sono risultate molto gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare la vita dell’uomo. La dinamica dell’incidente è sotto indagine.

La Spezia, 17 marzo 2026 – Tragedia stamani, martedì 17 marzo, sul viale Italia dove un 50enne è morto dopo essere stato investito da uno scooter mentre attraversava la strada: dopo l'impatto le condizioni del pedone sono subito apparse gravissime. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di Spezia dove è deceduto poche ore dopo. In gravi condizioni anche il 52enne alla guida dello scooter. Sul posto per i soccorsi le ambulanze della Pubblica Assistenza e della Croce Rossa di Spezia . 🔗 Leggi su Lanazione.it

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