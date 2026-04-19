A Kiev, si è verificata una sparatoria che ha provocato la morte di sei persone. L’uomo armato di fucile ha aperto il fuoco sui passanti e si è dato alla fuga dall’appartamento in cui si trovava. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire se si tratti di un atto terroristico. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sulle motivazioni dell’evento.

Stanno proseguendo le indagini sulla strage di massa avvenuta ieri a Kiev. Il bilancio dei decessi è di sei persone e l’uomo avrebbe dato fuco al suo appartamento prima di andare in strada. Gli inquirenti stanno seguendo varie piste A Kiev, in Ucraina, dove la guerra attanaglia il Paese da più di 4 anni, questa volta la morte è arrivata con una tragedia del tutto inaspettata.Un uomo di 58 anni, ieri pomeriggio,avrebbe improvvisamente iniziato a sparare contro dei passantinel distretto di Holosiivskyi. Purtroppo, il bilancio dei decessi è brutale:sei morti, quattro di questi in strada. Infatti, il presunto killer, armato del suo fucile, dopo aver aperto il fuoco in strada, si sarebbe barricato all’interno di un supermercato.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Strage a Kiev, uomo armato di fucile spara sui passanti: si indaga per terrorismo

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