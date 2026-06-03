È iniziata la seconda edizione di “Fuori Campo”, il laboratorio di cinema organizzato dalla CNA di Roma in collaborazione con SIAE. L’evento si svolge in diverse giornate e prevede sessioni pratiche e teoriche rivolte a giovani filmmaker. Partecipano circa 50 iscritti provenienti da tutta Italia. Durante le attività, sono previsti workshop, proiezioni e incontri con professionisti del settore. La prima giornata si è aperta con una sessione introduttiva e un approfondimento sul diritto d’autore nel cinema.

“Il successo della prima edizione di Fuori Campo ci ha confermato quanto sia forte il bisogno, da parte dei giovani autori, di trovare occasioni concrete di confronto, crescita e accesso al mercato” – dichiara Marco Luca Cattaneo. “Per questo abbiamo scelto di investire nuovamente in un progetto che mette al centro il talento emergente e crea connessioni reali tra creativi, produttori e industria audiovisiva. Offrire strumenti, relazioni e opportunità a chi ha idee e capacità significa contribuire in modo concreto al futuro del cinema italiano.” “La seconda edizione di Fuori Campo rappresenta un ulteriore passo nel lavoro che CNA Roma porta avanti per sostenere le industrie culturali e creative” – afferma Giordano Rapaccioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Fuori Campo, al via la seconda edizione del Laboratorio di cinema della CNA di Roma in collaborazione con SIAE

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Milano - OrientaTalenti, al via la seconda edizione

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