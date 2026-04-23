Cinema a Roma | successo per la prima edizione di Fuori Campo

A Roma si è appena conclusa la prima edizione di Fuori Campo, un nuovo programma di incubazione dedicato ai progetti cinematografici. L'iniziativa ha coinvolto vari professionisti del settore, offrendo supporto e risorse per lo sviluppo di idee e produzioni emergenti. La fase finale ha visto presentazioni pubbliche dei progetti, attirando l’attenzione di addetti ai lavori e pubblico interessato.

Cosa: Conclusione della prima edizione di Fuori Campo, un innovativo programma di incubazione per progetti cinematografici.. Dove e Quando: L’evento finale si è svolto presso la Casa del Cinema di Roma, segnando la chiusura della fase di mentoring.. Perché: Un’iniziativa fondamentale per connettere giovani autori e produttori, favorendo la nascita di nuove opere audiovisive.. Si è conclusa a Roma, in un clima di grande entusiasmo e partecipazione, la prima edizione di Fuori Campo, un progetto che si è imposto fin da subito come un punto di riferimento per il futuro del cinema italiano. Promosso dalla CNA di Roma – Cinema e Audiovisivo in stretta collaborazione con SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) e con il supporto tecnico di Cuntura, il programma non si è limitato a essere un semplice percorso formativo.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Cinema a Roma: successo per la prima edizione di Fuori Campo Notizie correlate Leggi anche: Cinema, prima edizione del CSC ISFF dall’11 al 15 novembre a Roma “Fuori la Voce”, grande successo per l’edizione del 14 marzoArezzo, 17 marzo 2026 – “Fuori la Voce”, grande successo per l’edizione del 14 marzo Si è conclusa in maniera trionfale l’edizione di “Fuori la Voce”... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Fuori Campo: presentazione dei finalisti e del progetto vincitore; Asian Film Festival 2026 al Cinema Farnese; Grande successo al Circolo Canottieri Roma per la proiezione del film Elena del Ghetto; L'attore rivelazione Théodore Pellerin è Nino, in sala dal 30 aprile. CAMP ESTIVO MULTISPORTIVO – GRASSOBBIO Un’estate all’insegna dello sport, del divertimento e della scoperta! https://epuntos.it/camp-estivi/camp-multisport/fuori-campo-grassobbio/ Assessorato allo Sport — Sindaco Manuel Bentoglio Asse - facebook.com facebook Il 22 aprile alla Casa del Cinema andrà in scena l’evento finale di Fuori Campo, il programma di incubazione dedicato allo sviluppo di nuovi progetti cinematografici. Scopri tutti i finalisti qui >>> siae.it/it/notizie/fuo… #SIAE #dallapartedichicrea x.com