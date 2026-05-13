Paduli al via la seconda edizione del laboratorio didattico Appia Schools

A Paduli è iniziata la seconda edizione del laboratorio didattico “Appia Schools”. L'iniziativa, promossa dal Comune, coinvolge studenti e insegnanti in attività di approfondimento sulla via Appia. La manifestazione si svolge nelle aule e all'aperto, con eventi e laboratori dedicati alla storia e all'archeologia dell'antica strada romana. La partecipazione rimane gratuita e aperta a tutte le scuole della zona.

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Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Paduli annuncia la seconda edizione di “Appia Schools”, il laboratorio didattico dedicato alla valorizzazione del patrimonio archeologico e storico del sito di Forum Novum sulla Via Traiana, rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado e delle classi IV e V della scuola primaria di Paduli. L’iniziativa si svolgerà nella giornata del 14 maggio 2026 presso la sede di Paduli dell’Istituto Comprensivo Statale “E. Falcetti” e rientra nel progetto PNRR-M1C3-I2.1 “Forum Novum: l’origine dei Borghi”. Il laboratorio sarà curato dall’archeologa Dott.ssa Valeria Vessichelli di Archeroservizi s.r.l.,...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Paduli, al via la seconda edizione del laboratorio didattico “Appia Schools” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Paduli, conclusa la seconda edizione di “Appia Schools”Il programma ha alternato momenti di confronto e presentazione dei lavori a esperienze dirette, come l’escursione al Parco Archeologico di Forum... Paduli, Appia Schools: studenti al lavoro su Forum NovumDal 17 al 19 aprile 2026 il Comune di Paduli ospiterà la seconda edizione di “Appia Schools – Forum Novum – Laboratorio Appia Traiana”, nell’ambito... Paduli, al via Appia Schools: laboratorio didattico dedicato alla Via Traiana e al sito archeologico di Forum NovumIl Comune di Paduli annuncia la seconda edizione di Appia Schools, il laboratorio didattico dedicato alla valorizzazione del patrimonio archeologico e storico del sito di Forum Novum sulla Via Traia ... ntr24.tv La Via Appia entra nella lista dei patrimoni dell'Unesco: Italia prima al mondoCon sessanta siti riconosciuti, l'Italia è ancora il Paese con il più alto numero di patrimoni Unesco. Soddisfazione da parte del ministero della Cultura che ha promosso la candidatura Italia ancora ... it.euronews.com