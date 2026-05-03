Festa Inter a San Siro spettacolo di fuochi d' artificio

Durante la partita allo stadio, i tifosi interisti hanno assistito a uno spettacolo di fuochi d'artificio che ha illuminato la serata. Nel frattempo, nel centro cittadino, si è svolta una festa ufficiale dedicata alla squadra, con momenti di celebrazione e cori da parte dei sostenitori presenti. La serata ha visto un mix di eventi tra l’interno dell’impianto e le strade della città.

Mentre in città esplode la festa nerazzurra, dentro San Siro la serata di festa è illuminata da uno spettacolo di fuochi d'artificio accompagnato dai cori dello stadio intero.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festa Inter, a San Siro spettacolo di fuochi d'artificio OlimpiadiMilano-Cortina 2026, lo spettacolo della cerimonia di apertura Notizie correlate Festa di San Giorgio 2026 a Portofino con falò, processione e fuochi d'artificioIl Falò di San Giorgio torna ad accendere la celebre piazzetta di Portofino: il borgo si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi e sentiti... Leggi anche: Monreale, via Regione Siciliana chiusa dalle 15 di domani per i fuochi d’artificio della festa del SS Crocifisso Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Scudetto, San Siro prepara la festa e l'Inter i premi: ecco quanto prenderanno i calciatori; Festa Scudetto dell'Inter: quando sarà consegnata la coppa a San Siro, c'è anche la data della parata in bus scoperto a Milano; Inter, scudetto a San Siro 40 anni dopo l'ultima volta: il piano per la festa nerazzurra; Inter, oggi lo scudetto? Cosa serve ai nerazzurri per la festa contro il Parma. Il Parma non rovina la festa all’Inter: a San Siro finisce 2-0Chivu contro Cuesta. Cuesta contro Chivu. Inter contro Parma. Il passato contro il presente ducale, in scena nel tempio del calcio. Una partita che ... parmapress24.it Inter-Parma 2-0, risultato finale della partita di Serie A: gol di Thuram e Mkhitaryan, a San Siro festa ScudettoMarotta prima di Inter-Parma torna sulle ultime news reltive all'inchiesta degli arbitri: Inchiesta Rocchi? Non c'è niente da aggiungere rispetto alla settimana scorsa, è copia-incolla perché siamo t ... fanpage.it Inter campione d'Italia, esplode la festa in una gremita piazza Duomo - facebook.com facebook Scudetto #Inter! Thuram e Mkhitaryan affondano il Parma, fa festa la Milano nerazzurra x.com