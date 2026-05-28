Il fulmine centra la torre Telecom | lo scatto perfetto di Emanuele Cazzola

Un fulmine ha colpito una torre Telecom, catturato in uno scatto da Emanuele Cazzola. La fotografia mostra il momento esatto in cui il fulmine si schianta contro la struttura, evidenziando la precisione nel catturare l’attimo. Nessuna altra informazione sulla scena o sulle conseguenze dell’evento. La foto è stata pubblicata sui social, attirando l’attenzione per la sua tempestività e la qualità della ripresa.

Tra le abilità dei bravi fotografi vi sono sicuramente la pazienza e la capacità di saper cogliere l'attimo, quello irripetibile. Il piacentino Emanuele Cazzola ha immortalato in uno scatto fotografico il fulmine che nella prima serata di giovedì 28 maggio ha colpito in pieno la torre Telecom. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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