Fugge contromano in centro città per scappare dai carabinieri | fermato e arrestato

Un uomo di 47 anni ha tentato di sfuggire ai controlli dei carabinieri nel centro di Avezzano, attraversando le vie della città contromano e a forte velocità, con le luci spente. Dopo una fuga di diversi minuti, i militari sono riusciti a fermarlo e ad arrestarlo. L’uomo è stato portato in caserma. Non sono stati segnalati feriti durante l’intervento.

Panico nel centro di Avezzano dove un 47enne, alla vista dei carabinieri, avrebbe iniziato una folle corsa, anche contromano, attraversando diverse trade della città a forte velocità e con le luci spente, fino a quando militari non lo hanno raggiunto, fermato e arrestato in flagranza di reato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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NON SI FERMA ALL ALT DEI CARABINIERI, FOLLE INSEGUIMENTO CONTROMANO

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