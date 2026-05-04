Contromano nel centro di Marcianise per scappare dai carabinieri | 37enne arrestato aveva droga addosso

Un uomo di 37 anni è stato fermato e arrestato a Marcianise, nel Casertano, dopo aver percorso contromano nel centro cittadino nella tarda serata di ieri per sfuggire a un controllo dei carabinieri. Durante l'inseguimento, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto dopo un lungo inseguimento nel quale l’uomo ha cercato di allontanarsi dalla pattuglia.

L'uomo è stato fermato e arrestato nella tarda serata di ieri a Marcianise, nel Casertano, dopo un lungo inseguimento con i carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Marcianise, folle fuga contromano per sfuggire ai carabinieri: arrestato 37enne con drogaL’uomo, in sella a un motociclo Honda SH150 con targa polacca, non si è fermato all’alt imposto dai carabinieri, dando il via a un inseguimento... Marcianise, folle fuga contromano per sfuggire ai carabinieri: arrestato 37enne con droga dopo inseguimento da filmL’uomo, in sella a un motociclo Honda SH150 con targa polacca, non si è fermato all’alt imposto dai carabinieri, dando il via a un inseguimento... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Contromano alla rotatoria: ma allora è un vizio (Video); Contromano per 500 metri a Pescate: Sarà sanzionato; Ancora un frontale in largo Flaiano: auto contromano, traffico in tilt; Pescate: auto contromano rischia frontale col sindaco. Contromano nel centro di Marcianise per scappare dai carabinieri: 37enne arrestato, aveva droga addossoL'uomo è stato fermato e arrestato nella tarda serata di ieri a Marcianise, nel Casertano, dopo un lungo inseguimento con i carabinieri ... fanpage.it Truffatori di anziani fuggono contromano in Autostrada: arrestati dopo un lungo inseguimento nel CasertanoI due truffatori hanno ingaggiato un lungo inseguimento con i poliziotti, anche contromano, sull’Autostrada A1: addosso avevano denaro e gioielli d’oro sottratti a un’anziana nel Lazio. Leggi tutte le ... fanpage.it .. E via, verso l'infinito ed oltre! Ovviamente contromano!! - facebook.com facebook