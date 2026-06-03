Fugatti assente alla cerimonia della Festa della Repubblica | Una sedia vuota che offende
Il presidente della Provincia non ha partecipato alla cerimonia ufficiale della Festa della Repubblica in piazza Duomo a Trento. La consigliera provinciale del Pd ha commentato l’assenza definendola “una sedia vuota che offende”. La manifestazione si è svolta il 2 giugno 2026 e ha coinvolto diverse autorità e cittadini, ma il presidente non era presente alla commemorazione.
“Una sedia vuota che offende”. Così Lucia Maestri, consigliera provinciale del Pd del Trentino, ha definito l’assenza del presidente della Provincia Maurizio Fugatti alla celebrazione ufficiale della Festa della Repubblica che si è svolta ieri, martedì 2 giugno 2026, in piazza Duomo a Trento in. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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