Salvini assente alla festa della Repubblica La Russa | Mi dispiace ognuno è dove vuole

Il ministro dell’interno non ha partecipato alle celebrazioni del 2 giugno. La Russa ha commentato la sua assenza dicendo che ognuno è libero di essere dove vuole. Le celebrazioni sono state chiuse con l'esecuzione dell'inno di Mameli da parte della fanfara dei carabinieri a cavallo e il passaggio delle Frecce tricolori sul cielo di Roma. La manifestazione si è svolta senza ulteriori incidenti.

Con l'esecuzione dell'inno di Mameli da parte della fanfare dei carabinieri a cavallo e con il passaggio suggestivo delle Frecce tricolori che hanno sorvolato sul cielo di Roma, si sono concluse le celebrazioni mattutine del 2 giugno, festa della Repubblica. Quest'anno è una ricorrenza con una. 🔗 Leggi su Today.it

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DIMISSIONI DA PRESIDENTE DEL SENATO ANCHE DI LA RUSSA! UNO SHOCK AL GOVERNO. MELONI: È UN INCUBO

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