Festa della Repubblica il sindaco | Cerimonia molto sentita insieme ai nuovi Cavalieri e ai due nuovi Grand’Ufficiali della Repubblica

Durante la celebrazione dell’80º anniversario della Repubblica, si è svolta una cerimonia all’Auditorium Paganini. Sono stati insigniti nuovi Cavalieri e due nuovi Grand’Ufficiali della Repubblica, nominati dal presidente della Repubblica. La manifestazione è stata definita molto sentita dal sindaco, che ha partecipato all’evento insieme alle autorità presenti. La cerimonia ha coinvolto le persone presenti nel ricordo dei valori della Repubblica e dei riconoscimenti assegnati.

"80 anni della nostra Repubblica. Una cerimonia intensa e molto sentita stamattina all’Auditorium Paganini, insieme ai nuovi Cavalieri e ai due nuovi Grand’Ufficiali della Repubblica - Elio Giovati e don Luigi Valentini - nominati da Sergio Mattarella. Esempi di impegno, donne e uomini del nostro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Reaction To (Festa Della Repubblica) Italys Hell March - 2024

Notizie e thread social correlati

Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: chi sono i torinesi nuovi cavalieri, ufficiali, commendatori e cavalieri di Gran CroceSono stati annunciati i nuovi insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Torino.

Celebrazioni per l'80 anniversario della Festa della Repubblica, chi sono i nuovi cavalieriLe celebrazioni per l’80° anniversario della Festa della Repubblica sono iniziate questa mattina in Piazza della Repubblica con la cerimonia...

Temi più discussi: Il messaggio del Presidente Mattarella ai Prefetti in occasione della Festa della Repubblica; Festa della Repubblica 2026; Festa 2 giugno, la parata e le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. FOTO; Festa della Repubblica Italiana.

Festa della Repubblica, il dato che sorprende: in Trentino Alto Adige le ricerche più basse. Tutti i numeri x.com

Rehearsals for tomorrow's Festa della Repubblica over Piazza del Popolo, Rome! reddit

Festa della Repubblica, il messaggio distensivo di Rubio al governo italianoIn una lettera indirizzata alle istituzioni italiane, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha inviato gli auguri per la Festa della Repubblica, sottolineando come l'Italia sia un partner e un ... msn.com

Festa della Repubblica: 6 film da vedere il 2 giugnoVi proponiamo 6 film da vedere in occasione della la Festa della Repubblica, pellicole che raccontano il prima e il dopo della Nuova Italia. donnaglamour.it