Fuga finita | preso l’uomo che aggredì la moglie a martellate sul bus

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo settimane di ricerche, l’uomo sospettato di aver aggredito la moglie con un martello su un autobus è stato catturato. Durante la fuga, ha rimosso il braccialetto elettronico che indossava e si è nascosto in un'abitazione isolata. La polizia ha rintracciato il sospetto in un'area rurale, dove si era rifugiato, prima di essere arrestato.

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? Punti chiave Come ha fatto l'aggressore a liberarsi del braccialetto elettronico?. Dove si era nascosto l'uomo durante la caccia nazionale?. Perché il sospettato è rimasto così vicino al luogo del delitto?. Cosa ha permesso al ricercato di sfuggire ai controlli per giorni?.? In Breve Arresto del 43enne a Vascigliano martedì 12 maggio dopo la fuga.. Aggredito con martello trovato vicino al bus di Santa Lucia di Stroncone.. Soggetto già arrestato ad aprile e dotato di braccialetto elettronico.. Ricerca nazionale con elicotteri e unità cinofile dal sabato precedente.. Mohamed El Messaudi, il 43enne accusato di aver aggredito a martellate la moglie Fatiha su un autobus di linea a Santa Lucia di Stroncone, è stato catturato dalle forze dell’ordine a Vascigliano questo martedì 12 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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