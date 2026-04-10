Un uomo di 50 anni è stato arrestato ad Angera, dopo una fuga durata circa tre giorni. La sua fuga ha coinvolto varie aree tra il Piemonte e le zone lacustri della Lombardia, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. L’arresto è arrivato al termine di un inseguimento che ha messo a dura prova le autorità locali, con i dettagli dell’operazione ancora in corso.

Il cinquantenne Elia Del Grande è stato finalmente fermato ad Angera, dopo una fuga durata circa tre giorni che ha scosso la tranquillità tra il Piemonte e le zone lacustri della Lombardia. La corsa iniziata durante la festività pasquale dalla mensa Caritas di Alba si è conclusa nel primo pomeriggio di mercoledì, a seguito di una serie di episodi criminali e di un inseguimento che ha coinvolto le forze dell'ordine lungo le strade del Verbano. Tutto ha avuto inizio il giorno di Pasqua, quando l'u . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga pasquale tra i laghi: preso il fuggitivo dopo 3 giorni di inseguimento

Fuggitivo bloccato dopo inseguimento tra paesi della bassa: 21enne in manette per evasioni e minacceUn ventunenne senza fissa dimora, con precedenti penali alle spalle, è stato bloccato dai carabinieri dopo un inseguimento che ha attraversato...

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Elia Del Grande in fuga per la seconda volta in sei mesi: non è rientrato dal permesso pasqualeElia Del Grande è riuscito a scappare di nuovo. E ora è in fuga, come sei mesi fa, quando poi fu rintracciato e poi fermato. msn.com

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Evasioni dal carcere: preso il fuggitivo di Lodi, ma scoppia il caso Alba Catturato dopo due mesi il 23enne evaso dal carcere di Lodi Ma scoppia un nuovo caso: fuga durante un permesso pasquale dalla casa-lavoro di Alba Il SAPPE lancia l’allarme: e - facebook.com facebook