Fuga fallita ad Angolo | 23enne taglia il braccialetto ed è arrestato

Un giovane di 23 anni è stato arrestato ad Angolo dopo aver tagliato il braccialetto elettronico di sorveglianza. Secondo quanto ricostruito, è riuscito a manomettere il dispositivo senza attivare l’allarme immediato. Durante l’inseguimento a piedi con i Carabinieri, il sospetto è stato fermato e arrestato. Non sono stati riportati dettagli su eventuali resistenze o altri comportamenti durante l’arresto.

Come ha fatto a manomettere il dispositivo senza allarme immediato?. Cosa è successo durante l'inseguimento a piedi con i Carabinieri?. Perché il piano di fuga è fallito dopo poche ore?. Dove è stato trasferito il giovane dopo l'arresto?.? In Breve Lunedì 1 giugno il giovane recide il dispositivo lasciandolo sul posto.. Carabinieri di Darfo Boario Terme e Compagnia di Breno bloccano il fuggitivo.. L'uomo con precedenti per spaccio viene trasferito nel carcere di Brescia.. L'inseguimento a piedi si conclude dopo poche decine di metri percorsi.. Lunedì 1 giugno ad Angolo Terme: un 23enne tunisino fugge dai domiciliari tagliando il braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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