Napoli taglia il braccialetto e fugge dai domiciliari | 47enne arrestato dopo colluttazione con la Polizia

Nella serata di sabato 25 aprile, un uomo di 47 anni è stato arrestato a Napoli dopo aver tagliato il braccialetto elettronico e aver tentato di scappare dai domiciliari. Durante l’intervento della Polizia, si è verificata una colluttazione con gli agenti, che hanno poi proceduto all’arresto con le accuse di evasione, danneggiamento aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nella serata di sabato, 25 aprile, la Polizia di Stato ha arrestato un 47enne napoletano con le accuse di evasione, danneggiamento aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo è stato notato dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico mentre transitavano in via Pietro Germi per i consueti controlli sul territorio. Alla vista della pattuglia, il 47enne ha cercato di eludere il controllo, insospettendo immediatamente i poliziotti. Gli agenti sono riusciti a fermarlo non senza difficoltà, dopo una colluttazione. Dai successivi accertamenti è emerso che l’uomo era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. Il tentativo di fuga sarebbe stato quindi legato alla violazione delle restrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, taglia il braccialetto e fugge dai domiciliari: 47enne arrestato dopo colluttazione con la Polizia Notizie correlate Ardea, evade dai domiciliari e fugge all’alt: arrestato dopo l’inseguimentoArdea, 10 aprile 2026 – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato un 54enne, residente ad Ardea, poiché... Atti persecutori e tentato incendio, 47enne ai domiciliari con il braccialetto elettronicoTempo di lettura: 2 minutiIn data odierna, la Polizia di Stato di Benevento ha dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare,...