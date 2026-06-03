Fuga di 30 cavalli sulla Colombo | indagato agente per lesioni colpose

Notizia in breve

Un agente è stato iscritto nel registro degli indagati per lesioni colpose dopo la fuga di trenta cavalli avvenuta sulla strada Colombo. Durante le prove sono stati usati petardi, e si indaga su chi li abbia acquistati. I cavalli sono stati spaventati dai fuochi a circa 170 metri di distanza, causando la loro fuga improvvisa. La polizia sta verificando le modalità con cui i petardi sono stati attivati e chi li ha maneggiati.