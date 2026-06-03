Fuga di 30 cavalli sulla Colombo | indagato agente per lesioni colpose
Un agente è stato iscritto nel registro degli indagati per lesioni colpose dopo la fuga di trenta cavalli avvenuta sulla strada Colombo. Durante le prove sono stati usati petardi, e si indaga su chi li abbia acquistati. I cavalli sono stati spaventati dai fuochi a circa 170 metri di distanza, causando la loro fuga improvvisa. La polizia sta verificando le modalità con cui i petardi sono stati attivati e chi li ha maneggiati.
Chi ha acquistato i petardi usati durante le prove?. Come hanno fatto i fuochi a spaventare i cavalli a 170 metri?. Perché l'accensione di esplosivi era diventata una consuetudine negli anni?. Chi pagherà i danni materiali causati agli automobilisti sulla Colombo?.? In Breve Quattro feriti tra cui tre militari dei Lancieri di Montebello e una poliziotta.. Accensione petardi a 150-170 metri di distanza dagli animali durante le prove.. Comandante Mario De Sclavis esclude quattro agenti dai servizi e dalla parata.. Pratica di accensione fuochi documentata in video degli anni 2021 e 2022.. Un agente della Polizia Locale indagato per la fuga di trenta cavalli sulla Colombo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Indagato il vigile che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la fuga dei cavalli a Roma
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Temi più discussi: 30 cavalli del 2 giugno in fuga, 4 feriti: Spaventati dai fuochi d’artificio accesi da un vigile urbano; Cavalli in fuga sulla Colombo, si allarga l’inchiesta sui vigili: Chi ha autorizzato i petardi?; 30 cavalli in fuga nella notte; Cavalli scappati a Roma, dalla fuga alla sospensione dei responsabili: cosa è successo.
Stando a quanto riportato da IHP Italian Horse Protection ci sarebbe addirittura un CAVALLO MORTO nel bilancio dei feriti e dei danni scaturiti dalla fuga dei 30 cavalli, sfruttati nelle prove dei festeggiamenti per il 2 giugno, che hanno provato paura dopo che facebook
Proseguono le indagini sull'episodio che nella notte di venerdì ha provocato la fuga di oltre 30 cavalli lungo la via Cristoforo Colombo durante le prove della parata del 2 giugno a Roma @TgrRaiLazio x.com
Cavalli in fuga, c'è il primo indagatoC'è un primo nome nel fascicolo degli indagati per la fuga di 30 cavalli, alle prove per la parata del 2 giugno. rainews.it
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