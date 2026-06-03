Cavalli in fuga sulla Colombo indagato il vigile urbano che accese i fuochi

Notizia in breve

Un vigile urbano è stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla fuga di circa trenta cavalli lungo via Cristoforo Colombo, al termine delle prove della parata del 2 giugno. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato formale al momento. L’indagine si concentra sulle circostanze che hanno portato alla fuga e sulle eventuali responsabilità del vigile.