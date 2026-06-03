Cavalli in fuga sulla Colombo indagato il vigile urbano che accese i fuochi
Un vigile urbano è stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla fuga di circa trenta cavalli lungo via Cristoforo Colombo, al termine delle prove della parata del 2 giugno. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato formale al momento. L’indagine si concentra sulle circostanze che hanno portato alla fuga e sulle eventuali responsabilità del vigile.
C’è un primo indagato nell’inchiesta aperta dalla Procura di Roma sulla fuga di una trentina di cavalli avvenuta al termine delle prove della parata del 2 Giugno lungo via Cristoforo Colombo. Si tratta di un agente della Polizia Locale di Roma Capitale, accusato di aver acceso alcuni fuochi d’artificio che avrebbero provocato il panico tra gli animali, poi lanciatisi in una corsa incontrollata tra le auto in transito. I magistrati di piazzale Clodio, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco, contestano al vigile i reati di lesioni colpose e accensioni ed esplosioni pericolose aggravate. Nella notte tra venerdì e sabato una serie di botti avrebbe spaventato i cavalli impiegati nelle prove della sfilata militare. 🔗 Leggi su Open.online
Indagato il vigile che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la fuga dei cavalli a Roma
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C’è un video, precedente alla fuga dei cavalli della parata del 2 giugno sulla via Cristoforo Colombo a Roma, realizzato dagli agenti della polizia locale in servizio la sera del 29 maggio e successivamente pubblicato sui social. Nel filmato si vedono numerosi x.com
Svolta nell'indagine sulla vicenda dei cavalli in fuga su via Cristoforo Colombo nella notte delle prove per la parata del 2 giugno. Indagato un agente della polizia locale facebook
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Usare i cavalli per spingere le persone durante la caccia al chapaa…. reddit