Cavalli imbizzarriti sulla Colombo indagato l'agente della polizia locale che ha acceso i fuochi d'artificio

Un agente della polizia locale di Roma è stato iscritto nel registro degli indagati dopo aver acceso fuochi d’artificio durante le prove della parata della Festa della Repubblica, provocando il panico tra 35 cavalli. L’uomo è accusato di lesioni colpose e di aver causato accensioni ed esplosioni pericolose aggravate. L’episodio ha causato l’imbizzarrito di alcuni cavalli, che sono scappati e hanno creato disagi nella zona.

L'agente della polizia locale di Roma che ha fatto imbizzarrire 35 cavalli durante le prove della parata della Festa della Repubblica è accusato di lesioni colpose e accensioni ed esplosioni pericolose aggravate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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