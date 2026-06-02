Un uomo di 37 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Pianura dopo aver evaso dai domiciliari. Dopo la fuga, gli agenti lo hanno rintracciato e fermato poco tempo dopo. La polizia ha portato il 37enne in centrale. L’arresto è stato confermato poco dopo il ritrovamento.

Napoli Pianura, evade dai domiciliari ma viene rintracciato poco dopo: arrestato un 37enne dalla Polizia di Stato. Napoli, evasione a Pianura nella notte. Nella notte appena trascorsa, a Pianura, la Polizia di Stato ha arrestato un 37enne per il reato di evasione. L’intervento rientra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio svolti dagli agenti del Commissariato Pianura. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. La segnalazione e l’intervento degli agenti. L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa, relativa alla presenza in strada di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Evade dai domiciliari a Pianura, rintracciato: arrestato 37enne

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