Non si tratta di tentato omicidio, ma i legali dell’ex ministro Sangiuliano hanno smentito ufficialmente la notizia di una riqualificazione del reato di stalking da parte di Maria Rosaria Boccia, che il 6 ottobre sarà processata. Restano comunque da chiarire le circostanze della ferita sulla testa dell’ex ministro.

Fu tentato omicidio? No, ma i legali dell’ex ministro Sangiuliano sono stati costretti a smentire ufficialmente la notizia di una riqualificazione del reato di stalking da parte di Maria Rosaria Boccia, che il 6 ottobre andrà a processo. L’indiscrezione giornalistica riguarda la ferita alla testa riportata dall’ex ministro in una stanza d’albergo, e secondo quanto inizialmente riportato dal Corriere della sera, i legali di Sangiuliano avrebbero valutato di chiedere la riqualificazione del reato in tentato omicidio. La notizia è stata poi definitivamente bollata come infondata dallo stesso entourage dell’ex ministro. L’avvocato Silverio Sica fa sapere che non esiste nessuna iniziativa in questa direzione e, soprattutto, nessun elemento che, allo stato, consentirebbe di sostenere una simile ipotesi accusatoria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fu “tentato omicidio” di Sangiuliano? Una fake news, ma resta il giallo della ferita sulla testa dell’ex ministro

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