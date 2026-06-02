Il processo contro Maria Rosaria Boccia, accusata di aver ferito alla testa l’ex ministro della Cultura, inizierà a ottobre. La difesa sostiene che si tratti di un tentativo di omicidio, mentre i legali della parte offesa definiscono questa tesi “follia”. Sono coinvolti anche altri aspetti legali legati al caso, ma i dettagli specifici non sono stati resi noti. La data dell’udienza è stata fissata per il prossimo mese.

Prenderà il via il prossimo ottobre il processo che vede imputata Maria Rosaria Boccia e parte offesa l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. La vicenda nasce dal caso politico esploso dopo la relazione privata tra i due e le accuse pubbliche rivolte dall’influencer all’allora titolare del dicastero. Boccia è stata rinviata a giudizio per stalking aggravato, lesioni, diffamazione e interferenze illecite nella vita privata dell’ex direttore del Tg2, oggi corrispondente Rai da Parigi. Ma, come riportato dal Corriere della Sera, all’apertura del dibattimento la difesa di Sangiuliano si prepara a chiedere una riqualificazione dell’accusa in tentato omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sangiuliano, il caso della ferita alla testa: la difesa punta al tentato omicidio. I legali della Boccia: "Sarebbe follia"

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