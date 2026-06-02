Sangiuliano il caso della ferita alla testa | la difesa punta al tentato omicidio per la Boccia

Notizia in breve

Il processo contro Maria Rosaria Boccia e Gennaro Sangiuliano inizierà a ottobre. La Boccia è accusata di aver causato una ferita alla testa all’ex ministro della Cultura, che si costituisce parte offesa. La difesa della Boccia ha chiesto che si consideri il tentato omicidio come ipotesi di reato. Il procedimento giudiziario si svolgerà nei prossimi mesi e riguarda l’incidente avvenuto tra i due.