Sangiuliano il caso della ferita alla testa | la difesa punta al tentato omicidio per la Boccia
Il processo contro Maria Rosaria Boccia e Gennaro Sangiuliano inizierà a ottobre. La Boccia è accusata di aver causato una ferita alla testa all’ex ministro della Cultura, che si costituisce parte offesa. La difesa della Boccia ha chiesto che si consideri il tentato omicidio come ipotesi di reato. Il procedimento giudiziario si svolgerà nei prossimi mesi e riguarda l’incidente avvenuto tra i due.
Prenderà il via il prossimo ottobre il processo che vede imputata Maria Rosaria Boccia e parte offesa l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. La vicenda nasce dal caso politico esploso dopo la relazione privata tra i due e le accuse pubbliche rivolte dall’influencer all’allora titolare del dicastero. Boccia è stata rinviata a giudizio per stalking aggravato, lesioni, diffamazione e interferenze illecite nella vita privata dell’ex direttore del Tg2, oggi corrispondente Rai da Parigi. Ma, come riportato dal Corriere della Sera, all’apertura del dibattimento la difesa di Sangiuliano si prepara a chiedere una riqualificazione dell’accusa in tentato omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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