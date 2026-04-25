Dormire bene sta diventando sempre più difficile, con quasi il 40% della popolazione che riferisce di avere problemi a riposare adeguatamente, secondo un rapporto recente dell’Osservatorio Sanità UniSalute. La qualità del sonno sembra influenzata da diversi fattori, tra cui lo stile di vita e le abitudini alimentari. Tra i rimedi più citati ci sono alcuni alimenti che, secondo studi, favoriscono il rilassamento mentale e fisico.

D ormire bene sta diventando sempre di più un lusso. Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio Sanità UniSalute, quasi due italiani su cinque dormono male. I rimedi? ne esistono di tutti i tipi: spray rilassanti, meditazione, rituali pre-sonno. Ma la vera chiave per un riposo migliore si trova nel piatto. Una tazza di camomilla o un bicchiere di latte prima di coricarsi non bastano: studi recenti dimostrano che il sonno dipende da abitudini alimentari consolidate, non da singoli espedienti serali. Il segreto? Assumere regolarmente cibi amici del sonno. Sonno, insonnia e riposo: 10 cose da sapere. guarda le foto Magnesio e triptofano: i “compagni” del riposo.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da frutta e verdura a proteine e latticini: ecco gli alimenti che aiutano a rilassare mente e corpo per un sonno profondo e rigenerante

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