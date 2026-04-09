L’Environmental Working Group ha pubblicato la sua consueta Pesticide Guide 2026, un rapporto che analizza i residui di pesticidi e sostanze PFAS su frutta e verdura negli Stati Uniti. La lista, nota come

Ogni anno, l’Environmental Working Group (EWG) pubblica la sua attesissima Pesticide Guide, la guida che analizza i residui di pesticidi presenti su frutta e verdura negli Stati Uniti. Da vent’anni è un punto di riferimento per consumatori, ricercatori e appassionati di alimentazione consapevole. Per l’edizione 2026, l’EWG ha esaminato oltre 54.000 campioni di 47 tipologie di prodotti ortofrutticoli, usando dati forniti dal Dipartimento dell’Agricoltura statunitense (USDA). Prima dell’analisi, ogni frutto e verdura è stato lavato e sbucciato per simulare le comuni pratiche domestiche. La classifica dei prodotti più contaminati è stata stilata considerando quattro fattori: quantità totale di residui, numero di pesticidi diversi, frequenza di contaminazione e tossicità delle sostanze. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Dirty Dozen 2026: ecco frutta e verdura con più pesticidi e PFAS

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