Frutta e verdura fondamentali nella prevenzione | oltre 600 confezioni del mercato ortofrutticolo allo Ior Life

Durante il tre giorni del Ior Life Festival a Cesena sono state consegnate più di 600 confezioni di frutta di stagione provenienti da produttori locali. Le confezioni sono state distribuite ai partecipanti come parte delle iniziative legate alla promozione di una dieta sana. L’evento si è concentrato sull’importanza di frutta e verdura nella prevenzione delle malattie. Nessun dettaglio sui soggetti coinvolti o sui criteri di distribuzione.

Oltre 600 confezioni di frutta di stagione da produttori del territorio consegnati ai partecipanti alla tre giorni Ior Life Festival a Cesena. Lo ha fatto il Mercato Ortofrutticolo di Cesena all’evento dedicato ai corretti stili di vita, partecipando con un proprio banco di prodotti frutticoli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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