Il festival della prevenzione ha attirato circa 1.500 persone, segnando un risultato positivo. Durante l’evento sono state affrontate anche tematiche come come la malattia abbia influenzato la carriera di un calciatore e i pericoli delle fake news sulla salute, con interventi di esperti che hanno evidenziato i rischi associati alla diffusione di informazioni non verificate.

? Domande chiave Come ha trasformato la malattia la carriera di Francesco Acerbi?. Quali rischi nascondono le fake news sulla salute secondo gli esperti?. Perché l'alimentazione influenza direttamente il nostro equilibrio psicologico?. Come può un festival medico abbattere le barriere con la comunità?.? In Breve 40 workshop, 15 incontri scientifici e 2 laboratori culinari presso il Prime Center.. 60 tra staff e volontari hanno gestito l'evento al Prime Center di via San Cristoforo.. Francesco Schettini e Alberto Pellai hanno affrontato il tema delle fake news sanitarie.. Giovanni Stanghellini e Cristina Angeloni hanno discusso il legame tra alimentazione e salute mentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ior Life: successo per il festival della prevenzione con 1.500 persone

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FESTIVAL OF LIFE UK || FRIDAY 10th APRIL 2026 || FESTIVAL OF LIFE UK CHOIR

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