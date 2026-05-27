LILT for Life – Prevenzione in campo | cresce l’attesa per l’evento del 9 giugno allo Stirpe

Ci siamo, il conto alla rovescia è iniziato. Frosinone si avvicina all’appuntamento con “LILT for Life – Prevenzione in campo”, la manifestazione benefica in programma martedì 9 giugno 2026 alle ore 18.00 allo Stadio Benito Stirpe.L’evento, organizzato a sostegno della Lega Italiana per la Lotta. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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