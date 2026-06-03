Frosinone fugge all’alt della Polizia e abbandona l’auto | caccia al conducente

Notizia in breve

Nella notte a Frosinone, un'auto ha tentato di scappare all’alt della Polizia di Stato. Il conducente ha abbandonato il veicolo in strada ed è fuggito a piedi. La polizia ha avviato una caccia per rintracciare il soggetto, che si è dileguato nelle vie della città. L’auto è stata sequestrata e portata in deposito. Nessuna persona è stata fermata o denunciata fino a questo momento.