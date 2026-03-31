Fugge all’alt della polizia Fuga pericolosa arrestato

Un individuo non ha rispettato l’ordine di fermarsi imposto dagli agenti di polizia ed è scappato mettendo in atto manovre considerate pericolose per la sicurezza pubblica. La fuga ha comportato una serie di manovre rischiose, durante le quali sono state prese le misure necessarie per bloccare l’uomo e portarlo in custodia. L’uomo è stato successivamente arrestato.

Non si è fermato all’alt intimato dagli agenti ed è fuggito facendo una serie di manovre ritenute tali da mettere a repentaglio l’incolumità altrui. Da quanto emerso, la macchina che guidava non era assicurata né revisionata. Questa condotta rischia di costare caro a un 28enne nato in Marocco e residente a San Polo, finito in manette: per lui è stato formulato il nuovo reato di fuga pericolosa. Si tratta del comma 7 bis aggiunto di recente all’articolo 192 del codice della strada: introdotto dal decreto legge del 24 febbraio 2026, prevede la reclusione da 6 mesi a 5 anni; più la sospensione della patente da 1 a 2 anni e la confisca del mezzo salvo non appartenga a terzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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