FrontPage | Trump e i limiti del potere
Trump si mantiene forte nel Partito Repubblicano, ma incontra difficoltà al Senato e problemi economici. Le primarie procedono, mentre le tensioni con l’Iran e gli stalli politici rallentano le decisioni sulla scena internazionale. L’economia mostra segnali di rallentamento, creando incertezza sulla sua rielezione. La sua posizione nel partito resiste, ma le sfide politiche e geopolitiche sono evidenti.
Primarie, economia e Iran. Trump resta forte nel GOP, ma affronta ostacoli al Senato, stalli geopolitici e un'economia meno brillante. Il fondatore di Slow food e dell'università di Pollenzo ha trasformato il mangiare in un gesto civile. Luci e ombre di un'eredità che non si può dimenticare. Che tristezza quando il cibo viene ridotto a mero carburante da consumare il più in fretta possibile, spesso senza neanche pensarci, per tornare subito a fare altro. No, il cibo rappresenta molto di più: identità, cultura, memoria. Carlo Petrini — per tutti «Carlin», nato a Bra nel 1949 e lì scomparso il 21 maggio scorso — lo aveva capito prima di chiunque altro. 🔗 Leggi su Laverita.info
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After My Husband's Scandal Ruined Me, I Woke Up in His Rival CEO's Bed—Then He Refused to Let Me Go!
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