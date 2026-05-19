Il presidente degli Stati Uniti è stato coinvolto in diverse controversie e accuse che riguardano l'uso del suo potere. Le indagini hanno portato all'apertura di procedimenti legali e a scrutinio sulla sua capacità di mantenere i limiti istituzionali. Nei mesi scorsi, sono stati sollevati dubbi sulla legittimità di alcune sue decisioni e azioni che hanno coinvolto funzionari pubblici e istituzioni giudiziarie. Le discussioni si sono concentrate sui confini tra il suo ruolo di leader e le eventuali violazioni delle norme legali.

Se non è stata la settimana più difficile per Trump da quando è presidente, è stata sicuramente quella in cui si sono visti in modo più chiaro i limiti del suo potere. Trump è partito per la Cina senza aver fatto nessun progresso per uscire dal pantano in cui si è cacciato con l’Iran; e i colloqui con Xi Jinping hanno mostrato quanto i rapporti di forza tra i due paesi tendano ormai dalla parte di Pechino; intanto sul fronte interno cresce l’esasperazione dell’opinione pubblica e di una parte del Partito repubblicano. È stato lui stesso a rendere palese la sua debolezza con delle dichiarazioni fatte poco prima di partire per la Cina. Quando gli hanno chiesto delle prossime mosse contro Teheran, ha detto che non pensa “nemmeno un po” alla situazione finanziaria degli americani. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - I limiti del potere di Trump

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