Casa Bianca giudice ferma la Ballroom di Trump | scontro sui limiti del potere presidenziale

Un tribunale federale degli Stati Uniti ha ordinato l'interruzione dei lavori per la “Ballroom” alla Casa Bianca, una sala da ballo progettata durante l'amministrazione di Donald Trump. La decisione arriva nel contesto di un contenzioso che coinvolge la tutela del patrimonio storico e i limiti del potere esecutivo, con il giudice che ha fermato temporaneamente i lavori in attesa di ulteriori valutazioni legali.

Un tribunale federale degli Stati Uniti ha imposto lo stop ai lavori per la controversa sala da ballo voluta da Donald Trump alla Casa Bianca, aprendo un nuovo fronte nello scontro tra potere esecutivo, tutela del patrimonio storico e ruolo del Congresso. La decisione segna un passaggio cruciale in una vicenda che va ben oltre l’architettura: al centro si colloca la definizione dei limiti legali dell’autorità presidenziale. Il giudice distrettuale Richard Leon ha infatti stabilito che il presidente non dispone del potere di autorizzare unilateralmente un progetto edilizio di tale portata, accogliendo le ragioni dei gruppi per la conservazione storica che avevano avviato l’azione legale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Casa Bianca, giudice ferma la “Ballroom” di Trump: scontro sui limiti del potere presidenziale Articoli correlati Scontro alla Casa Bianca: camion ferma, autista arrestatoUn veicolo pesante ha colpito le barriere di protezione della residenza presidenziale a Washington nella mattina del 11 marzo 2026. Leggi anche: Chi sono i tre giudici che difendono il potere presidenziale sui dazi Aggiornamenti e notizie su Casa Bianca Discussioni sull' argomento Perplexity non può più comprare su Amazon: un giudice ferma gli agenti AI. Stati Uniti, giudice blocca la costruzione della nuova sala da ballo alla Casa BiancaL'esterno della Casa Bianca a Washington. (Foto: Archivio LaPresse)AMMINISTRAZIONE, AMERICANI, ARCHITETTURA, AUTORITA', EDIFICIO, CAPITALE, ... msn.com Giudice federale blocca i lavori per il nuovo salone delle feste della Casa BiancaDonald Trump ha reagito con rabbia al blocco della costruzione del salone accusando il National Trust for Historic Preservation, che gli ha fatto causa, di essere «un gruppo di estremisti di sinistra ... ilsole24ore.com