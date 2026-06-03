Una forte perturbazione ha colpito il Friuli, causando piogge record e raffiche di vento fino a 100 kmh. Diversi comuni sono stati interessati da allagamenti e danni alle infrastrutture. Le precipitazioni intense hanno provocato allagamenti in aree urbane e rurali. Le previsioni indicano che nelle prossime ore il vento sulla costa potrebbe indebolirsi, ma le condizioni di maltempo continueranno a interessare la regione. Non sono stati segnalati incidenti gravi o vittime.

Quali comuni sono stati i più colpiti dagli allagamenti?. Come cambierà il vento nelle prossime ore sulla costa?. Perché il rischio idrogeologico rimane alto nonostante il miglioramento?. Cosa bisogna fare per proteggere gli oggetti all'aperto?.? In Breve Picco di 116 mm registrato a Montemaggiore di Savogna nel territorio di Udine. Allagamenti segnalati a Cordenons, Cormons, Lignano Sabbiadoro e Pordenone. Il numero unico di emergenza 112 ha ricevuto circa 41 chiamate totali. Protezione Civile attiva a Campolongo Tapogliano e Pasiano di Pordenone. Piogge intense e raffiche di vento colpiscono il Friuli-Venezia Giulia: oltre 100 mm registrati sulle Prealpi Giulie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Friuli sotto la tempesta: piogge record e raffiche a 100 km/h

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