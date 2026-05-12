Tempesta in Friuli | raffiche a 70 km h e nubifragi tra Trieste e Udine

Una forte perturbazione ha interessato il Friuli, portando raffiche di vento fino a 70 kmh e nubifragi tra le province di Trieste e Udine. Diverse aree hanno registrato piogge intense, con alcuni comuni che hanno subito i picchi più elevati di precipitazione. La zona tra Verona e il Friuli è stata attraversata da una cella temporalesca che ha causato blackout e allagamenti in alcune località.

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? Domande chiave Quali comuni hanno registrato i picchi più alti di pioggia?. Come ha colpito la supercella la zona tra Verona e il Friuli?. Dove si sono concentrati i nubifragi più violenti nelle ultime ore?. Perché il rischio di esondazione è concreto in alcune località?.? In Breve Basadella registra 60 mm di pioggia, seguita da Codroipo con 58 mm e Ronchi 55 mm.. Trieste registra 25 mm di pioggia con raffiche di vento a 70 kmh.. Supercella a Verona causa un tornado e abbattimento di centinaia di alberi.. Rischio saturazione terreno per accumuli superiori a 40 mm in diverse zone friulane.. Trieste registra raffiche di vento vicine ai 70 kmh e piogge intense in questa martedì 12 maggio 2026, mentre il maltempo colpisce duramente il Friuli Venezia Giulia con temporali violenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tempesta in Friuli: raffiche a 70 km/h e nubifragi tra Trieste e Udine ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bora in Friuli: raffiche fino a 70 km/h e arriva il sole seccoLa dinamica meteorologica che sta interessando il Friuli-Venezia Giulia in questa mattina di mercoledì 22 aprile 2026 vede la transizione da una fase... Leggi anche: Allerta vento a Monza e Brianza: raffiche fino a 70 km/h