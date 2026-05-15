Una perturbazione atmosferica sta attraversando il Friuli Venezia Giulia, portando raffiche di vento che raggiungono gli 80 kmh. Le autorità hanno emesso un’allerta marea per la zona di Grado, dove si prevede un innalzamento del livello del mare. Le condizioni meteorologiche sono monitorate attentamente, in attesa di eventuali sviluppi che possano influenzare le coste e le zone della bassa pianura, con particolare attenzione alle variazioni del livello del mare e all’intensità del vento.

? Domande chiave Come influenzerà lo Scirocco le coste della bassa pianura stasera?. Quando raggiungerà il picco massimo la marea a Grado?. Dove colpiranno con più intensità i nuovi temporali previsti?. Perché la depressione sulla Pianura Padana sta alimentando il maltempo?.? In Breve Piogge di 24 mm a Subit di Attimis e Monfalcone nelle ultime sei ore.. Marea a Grado prevista a 109 centimetri verso le ore 20:20 di stasera.. Vento a 57 kmh registrato al molo Fratelli Bandiera e alla Boa Paloma.. Saccatura europea e depressione padana causano correnti umide e scirocco sull'Adriatico.. Raffiche di vento superiori a 80 chilometri orari hanno colpito il Monte Matajur nel tardo pomeriggio di ieri, mentre la Protezione Civile regionale ha lanciato l’allerta per nuovi rovesci e temporali intensi tra la bassa pianura, la costa e l’Isontino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fvg sotto la tempesta: raffiche a 80 km/h e allerta marea a Grado

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