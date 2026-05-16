Allegri | Parlavate di scudetto Girone di ritorno brutto ora niente ansia Champions Contro il Genoa ci serve un po’ di fortuna
L’allenatore della squadra ha commentato la situazione attuale, affermando che nel girone di ritorno le prestazioni sono state deludenti e che ora non c’è più preoccupazione per la qualificazione alla Champions League. Ha aggiunto che, in vista della partita contro il Genoa, sarà importante anche la fortuna. Prima di questo, si è parlato di scudetto, ma l’attenzione si è spostata sulla fase finale del campionato e sulle prossime sfide.
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