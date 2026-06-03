Frecciarossa Bari-Napoli | Federconsumatori teme l’isolamento dell’Abruzzo

Notizia in breve

Federconsumatori ha sollevato preoccupazioni sul possibile isolamento dell'Abruzzo con l'introduzione del nuovo Frecciarossa tra Bari e Napoli. Si chiede come questa linea influenzerà i flussi di passeggeri verso l'Abruzzo e se la linea Bologna-Pescara potrebbe diventare poco utilizzata. La questione riguarda l’impatto del servizio sulla mobilità regionale e la possibilità che alcune tratte perdano traffico a causa delle nuove rotte.