Frecciarossa Bari-Napoli | Federconsumatori teme l’isolamento dell’Abruzzo
Federconsumatori ha sollevato preoccupazioni sul possibile isolamento dell'Abruzzo con l'introduzione del nuovo Frecciarossa tra Bari e Napoli. Si chiede come questa linea influenzerà i flussi di passeggeri verso l'Abruzzo e se la linea Bologna-Pescara potrebbe diventare poco utilizzata. La questione riguarda l’impatto del servizio sulla mobilità regionale e la possibilità che alcune tratte perdano traffico a causa delle nuove rotte.
Come influenzerà il nuovo Frecciarossa i flussi di passeggeri verso l'Abruzzo?. Perché la linea Bologna-Pescara rischia di diventare un binario morto?. Quali sono le conseguenze economiche dell'isolamento ferroviario della regione?. Cosa farà Federconsumatori per evitare il declino della rete adriatica?.? In Breve L'80% dei treni a lunga percorrenza da Pescara collega attualmente la Puglia.. La linea Bologna-Pescara risulta la rete ferroviaria tecnologicamente più arretrata in Italia.. Federconsumatori Abruzzo organizzerà un convegno regionale dopo la pausa estiva.. Il nuovo servizio Frecciarossa tra Bari e Napoli partirà nel prossimo luglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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