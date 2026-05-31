fs accende il frecciarossa napoli bari

Dal primo luglio partirà il nuovo servizio di treni Frecciarossa tra Napoli e Bari. La linea collegherà le due città con corse giornaliere, riducendo i tempi di viaggio a circa tre ore. La vendita dei biglietti è già aperta e le fermate previste includono le principali stazioni di entrambe le città. La tratta rappresenta una delle novità più attese nel settore ferroviario.

Dal primo luglio prenderàè ufficialmente il via una delle novità più rilevanti per la mobilità ferroviaria nel Mezzogiorno: il primo Frecciarossa diretto tra Lecce, Bari e Napoli, un collegamento che segna un ulteriore rafforzamento dell'offerta AVAC di Trenitalia e che si inserisce nella più ampia strategia infrastrutturale promossa da Ferrovie dello Stato Italiane. L'avvio del servizio, con biglietti già in vendita, rappresenta un tassello significativo anche per la valorizzazione delle connessioni tra Campania e Puglia, rendendo per la prima volta possibile il viaggio diretto tra Salento e Napoli senza cambi. Il treno inaugurale partirà da Lecce il primo luglio alle 18:10, mentre la prima corsa da Napoli Centrale è fissata per il 2 luglio alle 6:45. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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AV/AC NAPOLI - BARI: IL CABRIDE

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