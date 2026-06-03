Allarme Federconsumatori sul trasporto ferroviario | Con il Frecciarossa Bari-Napoli l' Abruzzo finisce su un binario morto
Federconsumatori segnala che il nuovo servizio Frecciarossa che collegherà Bari e Foggia a Napoli da luglio non coinvolge l’Abruzzo, lasciando questa regione senza collegamenti diretti con il network ad alta velocità. L’associazione evidenzia che, nel settore ferroviario, le disparità tra le diverse aree del paese continuano a persistere, senza che vengano adottate soluzioni che migliorino l’accesso per tutte le regioni. La mancanza di collegamenti diretti per l’Abruzzo viene vista come un esempio di disuguaglianze nel sistema di trasporto.
Per Federconsumatori l’annuncio del nuovo servizio Frecciarossa che dal prossimo luglio collegherà Bari e Foggia a Napoli, dimostra che nel trasporto ferroviario, “la vera iniquità non risiede nel classico scontro tra nord e sud, come continuano a ripetere in modo stereotipato molti esperti del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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