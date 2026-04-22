Avellino Fratelli d’Italia sostiene la candidatura di Nargi e presenta il nuovo simbolo

A pochi mesi dalle elezioni amministrative di maggio, il partito Fratelli d’Italia di Avellino ha annunciato il sostegno alla candidata sindaco Laura Nargi. Contestualmente, è stato presentato il nuovo simbolo del partito, che sarà utilizzato durante la campagna elettorale. La decisione arriva in un momento in cui le forze politiche locali stanno definendo le proprie alleanze e strategie elettorali.

Fratelli d’Italia Avellino sostiene la candidatura a sindaco di Laura Nargi e presenta il nuovo simbolo creato per le elezioni amministrative di maggio. “Merito e valori non sono slogan. Sono una scelta. Sono la scelta di assumersi la responsabilità di mettere al centro competenza, serietà e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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