Due giovani di 19 e 22 anni sono stati trovati con francobolli contenenti LSD e un dispositivo di svapo con sostanze allucinogene. Lunedì scorso, hanno consumato miele da sballo. Sono state contestate loro accuse di cessione di droga e lesioni gravissime. Sono stati sequestrati i francobolli e il dispositivo, mentre i ragazzi sono stati portati in ospedale per le cure. La polizia ha avviato verifiche sui canali di vendita online di queste sostanze.

Cessioni di droga e lesioni gravissime. Sono queste le ipotesi di reato contestate ai due ragazzi - rispettivamente di 19 e 22 anni - che lunedì scorso hanno consumato miele da sballo nell’abitazione di un amico non ancora maggiorenne. Inchiesta condotta dal pm Criscuolo, magistrato in forza alla Procura di Napoli nord (guidata dal procuratore Domenico Airoma e dalla vice Maria Di Mauro), riflettori puntati sul terzetto di amici di Arzano. Lunedì notte l’assunzione del contenuto gelatinoso - tramite un cucchiaino, a mo’ di gelato - poi la corsa in ospedale. Storia nota: c’è un 17enne ricoverato all’ospedale San Paolo (ieri è stato estubato), una inchiesta in corso condotta dai carabinieri della tenenza di Arzano. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Francobolli con Lsd e svapo allucinogeno: «È la droga del web»

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