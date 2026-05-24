Studenti a lezione di legalità con i carabinieri | focus su bullismo droga e pericoli del web
Gli studenti hanno partecipato a un evento con i carabinieri dedicato alla legalità. La mattinata ha affrontato temi come bullismo, uso di droga e rischi del web. Sono state fornite informazioni su comportamenti corretti e pericoli legati a questi fenomeni. L’iniziativa si è concentrata sulla promozione della consapevolezza tra i giovani riguardo alle conseguenze di alcune azioni e sull’importanza del rispetto delle regole.
Una mattinata dedicata alla cultura della legalità, al rispetto delle regole e alla prevenzione dei fenomeni che coinvolgono sempre più da vicino il mondo giovanile. È quella vissuta nei giorni scorsi a Succivo dagli studenti dell’Istituto Comprensivo “Edmondo De Amicis”, protagonisti di un. 🔗 Leggi su Casertanews.it
BULLISMO E CYBERBULLISMO, LEZIONE DI LEGALITÀ AL CARDANO
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