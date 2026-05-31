USA-Senegal | formazioni statistiche e anticipazioni per il riscaldamento della Coppa del Mondo

Le due squadre si sono affrontate in amichevole, con il Senegal che ha schierato una formazione con molti giovani e gli USA che hanno puntato sui giocatori più esperti. Le statistiche mostrano una partita equilibrata, terminata con un punteggio di 2-2. Entrambe le formazioni hanno utilizzato diverse formazioni nel secondo tempo. La partita ha segnato l’ultimo test prima dell’inizio della Coppa del Mondo 2026.

2026-05-31 00:33:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il conto alla rovescia per i Mondiali del 2026 è ufficialmente giunto al suo ultimo, frenetico tratto. Domenica sera, gli Stati Uniti, co-organizzatori del torneo, danno il benvenuto ai pesi massimi africani del Senegal al Bank of America Stadium di Charlotte per uno scontro di riscaldamento che sembra considerevolmente più grande di un’amichevole internazionale standard. Per l’USMNT di Mauricio Pochettino la pressione comincia a crescere in patria. Una finestra di marzo decisamente deludente ha visto gli americani subire sconfitte interne consecutive contro Belgio (5-2) e Portogallo (2-0). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Formazioni, statistiche e anticipazioni per i play-off della Coppa del MondoLe squadre si preparano ai prossimi play-off della Coppa del Mondo, con analisi sulle formazioni, dati statistici e anticipazioni sulle sfide in...

Temi più discussi: Amichevoli internazionali, USA-Senegal: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming; USA-Senegal Amichevole di preparazione 31-05-2026 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Segnano entrambe a Charlotte?; Brasile-Panama Amichevole 31-05-2026 ore 23 | 30 | formazioni quote pronostici Vittoria della Seleçao senza gol al passivo?.

Thomas Tuchel che parla del perché Cole Palmer sia stato escluso dalla rosa dell'Inghilterra per la Coppa del Mondo. reddit

Pronostico USA-Senegal: Pochettino a caccia di risposteUSA-Senegal è un’amichevole e si gioca domenica alle 21:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. A distanza di due mesi dall’ultima amichevole, gli USA ... ilveggente.it

Stati Uniti - Senegal Cronaca, formazioni e statisticheAccedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e ... tuttosport.com