Formazioni statistiche e anticipazioni per i play-off della Coppa del Mondo

Le squadre si preparano ai prossimi play-off della Coppa del Mondo, con analisi sulle formazioni, dati statistici e anticipazioni sulle sfide in programma. Le qualificazioni stanno entrando nel vivo e le gare decisive sono attese con grande interesse. Le squadre coinvolte stanno definendo le formazioni e strategie in vista delle partite che determineranno chi accederà alla fase finale del torneo.

2026-03-25 15:10:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Rhys Norrington-Davies vuole disperatamente aiutare il Galles a raggiungere la finale della Coppa del Mondo e compensare in parte la sua disperazione personale per aver perso Qatar 2022. Il terzino del QPR avrebbe dovuto essere nella squadra per il torneo in Medio Oriente tre anni e mezzo fa, ma un grave infortunio al tendine del ginocchio mentre giocava per lo Sheffield United lo ha costretto a guardare il torneo a casa. Il Galles, alla prima presenza in Coppa del Mondo in 64 anni, è stato eliminato nella fase a gironi dopo aver preso un punto nelle partite contro Stati Uniti, Iran e Inghilterra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Articoli correlati Formazioni, statistiche e anticipazioni della sfida di Anfield2026-02-28 10:32:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Formazioni, statistiche e anticipazioni della semifinale di Supercopa2026-01-07 14:52:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Giovedì il Real...