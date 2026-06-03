Francesco Vorraro l' imprenditore scomparso da mesi | Lo hanno sequestrato è morto Fermate 4 persone
Le forze dell’ordine hanno arrestato quattro persone in relazione alla scomparsa di Francesco Vorraro, imprenditore di 58 anni. Secondo le accuse, Vorraro è stato sequestrato e successivamente è morto. La scomparsa dell’uomo, avvenuta mesi fa, ha portato a un’indagine che ora ha portato a queste misure restrittive. Le autorità non hanno ancora fornito dettagli sulle modalità del sequestro o sulle circostanze della morte.
C'è una svolta nella indagini sulla scomparsa di Francesco Vorraro, imprenditore di 58 anni originaria di Somma Vesuviana (Napoli). Quattro persone tra i 32 e i 34 anni sono state fermate con le accuse di sequestro di persona a scopo di estorsione con l'aggravante della finalità mafiosa, morte in. 🔗 Leggi su Today.it
Poggiomarino, imprenditore scomparso: è giallo, si scava sotto terra
Notizie e thread social correlati
Francesco Vorraro scomparso da mesi, l'auto dell'imprenditore trovata a Sarno: l'avrebbero portata due personeL'auto di Francesco Vorraro, scomparso da mesi, è stata rinvenuta in una zona industriale di Sarno.
L'imprenditore Francesco Vorraro scomparso da due mesi: ritrovata l'autoDa circa due mesi non si hanno più notizie di Francesco Vorraro, un imprenditore di 60 anni.
Temi più discussi: Francesco Vorraro, 4 fermi per l'imprenditore scomparso da alcuni mesi: Sequestrato per una estorsione e morto; Quattro fermi della Dda per il sequestro di Francesco Vorraro, l'imprenditore sparito da Poggiomarino; Imprenditore scomparso, quattro persone fermate per sequestro di persona e occultamento di cadavere; ?Francesco Vorraro, quattro fermi per la scomparsa dell'imprenditore: Sequestrato per soldi e morto, poi il cadavere è stato nascosto.
La Dda ha sottoposto a fermo 4 persone, ritenute coinvolte nella sparizione dell’imprenditore Francesco Vorraro; si sarebbe trattato di un sequestro facebook
Indagati per sequestro e occultamento di cadavere dopo la sparizione a febbraio di Francesco Vorraro. Le ricerche con le ruspe. #Campania #Cronaca x.com
Quattro fermi della Dda per il sequestro di Francesco Vorraro, l’imprenditore sparito da PoggiomarinoLa Dda ha sottoposto a fermo 4 persone, ritenute coinvolte nella sparizione dell'imprenditore Francesco Vorraro; si sarebbe trattato di un sequestro ... fanpage.it
Napoli, imprenditore scomparso: quattro fermi dell'Antimafia per sequestro di personaLeggi su Sky TG24 l'articolo Napoli, imprenditore scomparso: quattro fermi dell'Antimafia per sequestro di persona ... tg24.sky.it