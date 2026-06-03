Francesco Vorraro l' imprenditore scomparso da mesi | Lo hanno sequestrato è morto Fermate 4 persone

Notizia in breve

Le forze dell’ordine hanno arrestato quattro persone in relazione alla scomparsa di Francesco Vorraro, imprenditore di 58 anni. Secondo le accuse, Vorraro è stato sequestrato e successivamente è morto. La scomparsa dell’uomo, avvenuta mesi fa, ha portato a un’indagine che ora ha portato a queste misure restrittive. Le autorità non hanno ancora fornito dettagli sulle modalità del sequestro o sulle circostanze della morte.