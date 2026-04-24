L'auto di Francesco Vorraro, scomparso da mesi, è stata rinvenuta in una zona industriale di Sarno. Secondo le prime ricostruzioni, due persone avrebbero portato il veicolo nel luogo dove è stato trovato. La scoperta è stata confermata dalle forze dell'ordine, che stanno indagando per chiarire le circostanze del ritrovamento e il possibile coinvolgimento di altre persone nella scomparsa dell’imprenditore.

Francesco Vorraro ha 60 anni, è originario di Poggiomarino ma vive a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, ed è imprenditore del settore agroalimentare. Dal mese di febbraio 2026 non si hanno più sue notizie. L’auto dell’imprenditore scomparso è stata portata da due persone in una zona industriale di Sarno, in provincia di Salerno. Gli agenti dei Carabinieri proseguono le ricerche con l’ausilio di escavatori e unità cinofile. L’auto ritrovata a Sarno L’auto di Francesco Vorraro sarebbe stata movimentata già dopo pochi giorni la scomparsa dell’imprenditore. Così come testimoniato dalle telecamere di sicurezza, la vettura è stata portata in una zona industriale di Sarno, in provincia di Salerno.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Francesco Vorraro scomparso da mesi, l'auto dell'imprenditore trovata a Sarno: l'avrebbero portata due persone

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