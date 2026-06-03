Il figlio di un fondatore del Wwf ha affermato che, da anziano, il padre ha compreso la necessità dell’energia atomica. Ha anche criticato il Green Deal europeo, sostenendo che sta danneggiando l’Europa. In Spagna, le bollette sono più basse perché il paese acquista gas russo. Nessuna dichiarazione ufficiale o commento da parte delle istituzioni coinvolte.

Siccome io la faccio due volte al giorno, alla sera prima di andare al letto e al mattino dopo colazione, ho sempre pensato che quella di Fulco fosse un’iperbole, per non dire una bugia, un trucco da marketing. «Invece era proprio così. La vita nella mia famiglia era a dir poco spartana. Ricordo che nelle lunghe villeggiature a Cala del Gesso, sull’Argentario, ci era concessa solo una doccia a settimana e guai a lavarsi dopo i bagni al mare. Erano lesinati anche gli sciacquoni, sempre per risparmiare acqua. In cambio, l’immersione nella natura era totale: papà ci portava a scovare murene e polpi, armati solo di maschera e pinne. La pesca ovviamente era vietata. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Francesco Pratesi: «Mio papà ha fondato il Wwf ma da anziano capì la necessità dell’energia atomica»

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